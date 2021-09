Bangkok : la réouverture aux touristes est reportée...

La question ne peut pas être précipitée, car les informations sur la situation et les risques de la pandémie doivent être examinées en profondeur

C'est une mauvaise nouvelle pour les tour-opérateurs et les voyagistes, même si Bangkok n'est pas une ville de prédilection des voyageurs français. , mais plutôt de passage.Malgré tout c'est un coup d'arrêt spectaculaire pour le plan de réouverture de la Thaïlande au tourisme international.Annoncée depuis des mois, avril 2021 pour être précis,Tout comme pour Phuket, le redémarrage des vols internationaux et de l'accueil des touristes est principalement conditionné à la vaccination de la population locale. L'objectif étant de limiter au maximum la création de foyers de contamination, avec l'arrivée des voyageurs.Il faut dire que si la Thaïlande a été particulièrement épargnée par les contaminations, depuis avril 2021 et surtout juillet dernier, le Royaume fait face à une très longue vague.La situation sanitaire semble s'améliorer depuis le mois dernier avec une décrue progressive. Avec 8,5 millions d'habitants et une aire urbaine comptabilisant 14 millions de personnes, Bangkok est un foyer de contamination important du pays.", a déclaré M. Anutin, le ministre de la Santé publique dans le journal Bangkok Post.