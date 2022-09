Benoît Crespin a quitté eDreams ODIGEO

Selon nos informations, Benoît Crespin directeur France d'eDreams ODIGEO a quitté l'entreprise.



Benoît Crespin avait rejoint eDreams ODIGEO en 2015. Il a été promu directeur France en 2017.



Diplômé de l’Ircom et du Celsa, il avait auparavant occupé pendant six ans différentes fonctions de direction dans l’industrie du e-commerce, chez Nexway.



Benoît Crespin préside la commission "Digital et Innovation" des Entreprises du Voyage et siège également au sein du Board du SETO.