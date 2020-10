Booking.com intègre la vente des vols secs... cette fois-ci sans sortir de son site !

Qu'il s'agisse de voyager ou de trouver un logement, Booking.com connecte désormais de manière transparente votre voyage. Pour votre prochain vol, réservez vos sièges, bagages et repas, avec la possibilité de modifier vos dates de voyage

Les présentes Conditions Générales (« CG ») s’appliquent entre vous (« Vous » ou le « Client ») et OY SRG Finland AB (« Nous »), la société intermédiaire fournissant les vols et les services associés aux vols proposés sur le portail de réservation fourni par Booking.com BV (ci-après dénommé « Portail des vols »),

Booking.com fournit la plateforme sur laquelle des sociétés de voyage rendent disponible des billets d'avion pour des vols opérés par les compagnies aériennes mentionnées.

Le client voulant réserver un billet d'avion était alors redirigé vers un autre site, cette manipulation est révolue.", explique la Newsletter.Si le nom de Go To Gate n'apparaît nulle part au moment de la recherche, sa dénomination apparaît [presque] à la réservation dans les Conditions Générales (Pour y accéder, cliquez ici) qui sont celles de... Go To Gate." peut-on lire.car "Elle n'aura alors pas la responsabilité en cas de problème ou d'annulation, ce rôle tant dévolu à l'agence de voyages Go To Gate. Go To Gate appartient à la société suédoise etraveli group comprenant plus de 1000 salariés. Elle se présente comme l'une des cinq plus grandes agences de voyages de l'aérien en Europe, avec plus de 12 millions de clients.A partir d'aujourd'hui, Booking.com possède maintenant toutes les briques, ou presque, pour devenir une véritable agence de voyages en ligne, même si la vente du forfait "vol + hôtel" est encore redirigée vers Last Minute.