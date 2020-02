Booking propose une notation des appartements selon 400 facteurs

Il n'est jamais facile de s'y retrouver dans les offres de logements des particuliers. N'ayant pas de système de classification, les appartements ou maisons peuvent parfois créer des soucis et même pousser l'internaute à changer de plateforme.



Pour remédier à ce manque, Booking.com a décidé de créer son propre système de notation basé sur plus de 400 critères.



Se rapprochant un peu des classifications des hôtels, le site de réservations a décidé de " mettre en place une note de qualité unique, objective et applicable à l’échelle internationale pour évaluer les appartements, les maisons et les villas ".



Ainsi, un algorithme va attribuer une note d'ensemble au logement, sur différents facteurs comme l’emplacement, les équipements et la superficie, etc.