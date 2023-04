Branchement à quai des navires : Ports de Normandie débloque 900K€

Après Marseille, c'est au tour de Ports de Normandie de lancer un projet de raccordement électrique à quai des navires.Ports de Normandie qui regroupe trois ports : Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe, souhaite proposer ce service aux compagnies ferries et de croisière dès 2027 sur ses 3 sites.Le règlement FuelEU Maritime, AFIR prévoit notamment l'obligation de branchement à quai pour certains navires (notamment les Ferries et navires de croisière qui séjournent plus de deux heures) à partir de 2030.