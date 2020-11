Bruno Maltor nous explique son jeu de société "Votre tour du monde" !

Puis il était nécessaire de définir une trame dans laquelle, il souhaitait emmener le joueur.



" Je voulais un jeu cool, interactif et facilement transportable. "



En partant de cela, tout ce qui rend les jeux désagréables en voyage a été supprimé. Pas de dés, de pions ou tout autres petites pièces qui risquent de tomber dans le duvet ou sous le siège du train.



" Un jeu de voyage doit être transportable, donc nous n'avons que des cartes, avec pas mal de mes photos, " rapporte le globe-trotter.



A l'arrivée 300 cartes, avec donc les plus beaux clichés pris en France et par delà le monde par Bruno Maltor. Le but est assez simple : répondre à des questions plus ou moins difficiles pour créer son itinéraire de voyage idéal.



Après plusieurs prototypes, de nombreuses soirées avec des "potes" amoureux de jeux de société, pour établir les règles et réfléchir aux améliorations du concept, le jeu est finalisé.



" Ce n'est pas un Trivial Pursuit du voyage, c'est plus cool, notamment grâce aux cartes "Action". Elles permettent de faire des coups bas à tes amis et concurrents.



Ainsi il y a plus de stratégie et d'interaction, " souhaite Bruno Maltor.