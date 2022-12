CHYPRE : Le charme hivernal par Creative Tours

Chypre est parfaite en hiver pour les voyageurs aimant découvrir les sites millénaires de l’ile dans le calme et la sérénité. Actuellement la moyenne des températures en après-midi est de, idéal pour les balades et les treks en montagne sans souffrir de la chaleur.Pour mettre en avant ce bel atout, cette année le Ministère du tourisme a mis en place toute une série de, dont 7 aidant les villages à se développer et attirer les voyageurs de charme. Pour sa première année de création, 5 villages de montagnes représentent le label Christmas Villages (jusqu’au 15 janvier 2023).Ainsi donc, les villages d’Agros, Derynia, Fikardou, Kalavasos, Kalopanagiotis, Kyperounta et Polis Chrysochous arborent leur plus belles parures pour honorer l’esprit des fêtes, réunissant les personnes de tous âges, locaux et touristes entre célébrations et produits locaux.