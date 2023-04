Appli mobile TourMaG



CMS VACANCES, le meilleur contenu et une équipe d’experts ! L’univers Cockpit CMSV, un monde sans frontière !

Entrez dans le Cockpit CMSV et découvrez le contenu vol le plus riche au monde, la multitude de services offerts, et une équipe dédiée qui saura vous accompagner et vous satisfaire !

Lundi 3 Avril 2023







Le Cockpit CMSV vous promet un contenu élargi de l’offre aérienne dans le monde, avec une mise à jour quotidienne des tarifs et produits, des politiques de réservation, d’annulation et de bagages…



Une offre multi-source (GDS, Direct Connect, agrégateurs) permettant un accès à l’ensemble des offres les plus compétitives !



Le Cockpit CMSV



A votre disposition :

• La réservation et le remboursement automatisés

• La segmentation des contenus spécifiques en fonction du profil de l'agence de voyage

• La recherche complexe et les règles de commission

• La richesse du contenu

• La gestion avancée des commandes

• Les Fare Families et les ventes additionnelles.



Mais c’est avant tout une plateforme de réservation « User friendly » et intuitive qui vous offre un affichage/filtre vous permettant de définir des offres ciblées, avec une recherche rapide :

• Affichage des prix les plus bas de notre base de données pour toutes les destinations,

• Filtre pour le nombre spécifique de passagers, les dates de voyage, les types de voyage, les vols sans escale, les compagnies aériennes, les accords avec les compagnies aériennes, etc…



Vous avez également à votre disposition des formulaires d’aide comme pour les demandes de Groupe ou de remboursements complexes, notre équipe s’occupe de vous !

Cockpit CMSV vous permet maintenant des faire vos modifications de dossiers directement depuis la plateforme, en toute autonomie. Tout est indiqué, pas à pas, pour vous permettre de connaître les conditions tarifaires de votre réservation, de vérifier la disponibilité des nouvelles dates de voyages de vos clients, la différence tarifaire le cas échéant et de valider votre échange en toute sérénité !



Cockpit Holidays Cockpit Holidays est une plateforme dédiée aux agences de voyages permettant de produire des voyages à la carte via une interface aussi performante qu’ergonomique.



Toutes les étapes de construction d’un voyage sont disponibles, du vol à l’hébergement, tout comme le transport intérieur et même les activités sur place. Un gain de temps précieux pour les agences qui reste sur un seul et même écran tout au long du tunnel de réservation.



MyCockpit Faites profiter vos clients de la technologie Cockpit CMSV en leur proposant l’application MyCockpit !

Support multi-dispositifs, MyCockpit permet aux clients finaux de suivre en temps réel les vols inscrits dans les carnets de voyage et offre une grande variété de possibilités d'assistance. Diverses options de réservation, y compris la réservation de sièges, de bagages, de cabines et diverses autres options de vente croisée y sont disponibles.



CMSV, une équipe d’experts et un service toujours plus Grand !

A la fois un support technique, CMSV est aussi un réel soutien pour l’ensemble de nos agences partenaires. CMSV accompagne ses agences en cas de besoin et prend en charge la relation avec le(s) fournisseur(s) lorsqu’une situation complexe l’exige ! Compagnies aériennes, hôtels …CMSV prend le relais pour régler votre dossier et que vos passagers voyagent dans les meilleures conditions.



NEWS ! En 2023, CMSV et ses équipes vous accompagnent 24h/24 avec la mise en place d’une astreinte offrant un service étendu, vous permettant de gérer une demande urgente à tout moment !



