COVID-19 : easyjet se serre la ceinture et annule certains vols vers l'Italie

Suite à l’augmentation de cas de COVID-19 dans le nord de l’Italie, easyjet a observé un fléchissement de la demande et des taux de remplissage depuis et vers les bases du nord de l’Italie. Un ralentissement également constaté sur d'autres marchés européens.



Par conséquent, la compagnie a pris la décision "d'annuler certains vols, en particulier ceux à destination et en provenance de l'Italie, tout en continuant de surveiller la situation et en adaptant " le programme "de vols pour répondre à la demande."



Les annulations concernent certains vols entre le 13 mars et le 31 mars 2020, dont la plupart ont des fréquences quotidiennes multiples.



Les clients impactés par ces annulations sont contactés et transférés gratuitement sur d’autres vols opérant le même jour ou peuvent bénéficier d’un remboursement complet de leurs billets, précise le transporteur.



Les conditions générales standard s'appliquent à tous les autres vols qui ne sont pas concernés dans la mesure où ils seront opérés normalement.



"Bien qu'il soit trop tôt pour déterminer quel sera l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur les perspectives et les prévisions de l'année en cours à la fois pour la compagnie aérienne et pour easyJet Holidays, nous continuons de veiller attentivement la situation et tiendrons informés le marché en temps opportun" indique un communiqué de presse.



"easyJet travaille en étroite collaboration avec les autorités et suit les directives fournies par l'Organisation Mondiale de la Santé et l'EASA pour assurer la santé et le bien-être de ses employés et de ses clients."