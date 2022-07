CWT France : le projet de rupture conventionnelle collective enterré 🔑

« La direction de CWT France a présenté un projet de RCC aux

dès février 2022. La CFTC a indiqué être favorable à ce dispositif car celui-ci donne le choix aux salariés d’accepter ou non les propositions contenues dans l’accord. Cette RCC faisait suite aux deux années difficiles de covid et à une dégradation des résultats de l’entreprise qui avait choisi de conserver ses salariés dans le cadre d’une APLD »,

« Mais au fil des discussions, et avec la forte reprise de nos activités, notamment sur le second trimestre, cette RCC est apparue ne plus être dimensionnée à la réalité du terrain.



La décision a été prise par la Direction d'y renoncer. La CFTC a pris acte de cette décision en demandant la mise en place d’une GEPP qui permettrait une négociation sereine et sans contrainte de calendrier »

La direction de CWT France a annoncé, le 2 juillet 2022, rupture conventionnelle collective (RCC).Initié en février 2022, après deux années de crise sanitaire, cette mesure qui entre dans la définition d'un plan de départ volontaire autonome, a fait l’objet de négociations avec les organisations syndicales représentatives.explique la CFTC dans un communiqué., poursuit la CFTC.