Campings-villages : plus de 1 100 emplois saisonniers à pourvoir chez Homair Vacances

Dans le cadre du lancement de sa campagne de recrutement de saisonniers, Homair Vacances a mené une enquêté avec l’institut de sondage Opinion Way, du 13 au 14 janvier 2021 auprès d’un échantillon de 1001 personnes représentatif de la population française âgée de18 ans ou plus.



Il en ressort que " 86% des Français estiment en effet que le "job d’été" est une expérience indispensable dans la vie ", un taux qui grimpe avec l’âge des sondés : 88% chez les 35-49 ans, 90% chez les 50-64 ans et 97% chez les plus de 65 ans.



Ce sont d’ailleurs ces mêmes catégories d’âge qui sont les plus favorables à une mobilisation des entreprises pour proposer des jobs d’été aux étudiants (respectivement 86%, 92 % et 94 %).



Le job d’été ou emploi saisonnier est désormais perçu comme une voie détournée pour faire ses premiers pas dans la vie active.



Lorsqu’on pose la question aux jeunes Français (18-24 ans) des bénéfices des jobs d’été, 34% d’entre eux estiment que c’est un moyen efficace de connaitre le monde de l’entreprise, de commencer à construire son CV (30%) ou encore de payer ses études (25%). Ils sont d’ailleurs 65% à être prêts à accepter un job d’été même si celui-ci est éloigné de leurs études ou de leurs compétences.



Mais au-delà d’une carrière professionnelle, le job d’été ou emploi saisonnier est aussi perçu comme un moyen de développer l’autonomie et la débrouille (33%), d’améliorer ses relations humaines (16%), ou encore de voyager, découvrir d’autres régions ou pays (11%).