Cannes : les bonnes affaires du Five Seas Hotel

"a surpassé le marché"

"amélioration significative"

pour le Five Seas Hotel Cannes. Ceproposeà quelques pas du célèbre boulevard de La Croisette : il est installé dans l'ancienne poste de Cannes, à l'endroit où l'empereur Napoléon 1er avait établi son camp en mars 1815 après avoir fui l'île d'Elbe où il avait été exilé de longs mois.L'établissement vient en effet d'annoncer lecet indicateur financier d'origine américaine qui sert à mesurer la rentabilité financière d'une entreprise.De fait, l'EBITDA du Five Seas Hotel Cannes a augmenté de 111 % par rapport à 2019, l'année d'avant le Covid.La croissance retrouvée a été portée par uneprincipalement en provenance des États-Unis, ainsi que du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la Suisse.Certes, l'année dernière, c'est tout le secteur de l'hôtellerie de luxe qui a enregistré de bons résultats. Cependant, le Five Seas Hotel Cannes, fait valoir sa direction. L, qui est un indicateur utilisé dans l'industrie hôtelière pour mesurer les performances des hôtels,9 (avant Covid).Il s'agit d'unepar rapport aux établissements concurrents de la Côte d'Azur, où le RevPar a augmenté de 29 % au cours de la même période, selon un rapport de décembre 2022 par In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie relatif aux Performances Hôtelières en France.