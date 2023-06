Week-end chic à Hammamet, autour de La Badira 🔑

Si La Badira est un lieu idéal pour décompresser. Elle l'est également pour partir à la découverte d' une Tunisie restée plus authentique que celle de ses stations balnéaires tant appréciées des touristes étrangers.



Persuadée que les richesses culturelles et les sites archéologiques de son pays méritent d'être mieux connues, Mouna Ben Halima s'emploie d'ailleurs à encourager leurs découvertes. La Badira propose à ses clients des séjours thématiques à des prix qui reflètent le "luxe abordable" dont peut, à bon droit, se prévaloir cet hôtel.



Par exemple un séjour intitulé "Patrimoine culinaire et culturel" de 4 jours (650 euros par personne, vol non inclus) qui comprend le transfert depuis l'aéroport de Tunis, trois nuits à La Badira, un soin dans son Spa, une escapade sur les hauteurs d'Hammamet avec un cours de cuisine dans un gîte rural, ensuite une découverte d'Hammamet ville, puis le lendemain une visite des vestiges de la cité antique de Carthage et une promenade dans le pittoresque village de Sidi Bou Saïd qui surplombe la Méditerranée.



Autre proposition à tonalité culturelle de La Badira, un séjour de quatre jours (720 €, vol non compris) sur le thème des "villages méconnus", toujours avec trois nuits à La Badira et un soin dans son Spa.



En compagnie de Slim Ajabi, un guide érudit et merveilleusement francophone recruté par La Badira, la visite que j’ai faite de quelques-uns de ces villages s'est révélée particulièrement intéressante.



Cet homme, en effet, est intarissable sur les diverses civilisations (phénicienne, carthaginoise, romaine, byzantine, etc.) qui se sont succédé sur ce territoire à l'origine peuplé de Berbères. Il ne laisse rien ignorer non plus de la conquête de la Tunisie par les Arabes à partir du VIIe siècle, de la tutelle plus tard de l'empire ottoman, de l'arrivée des Français ni des premières années de l'indépendance sous la conduite de Habib Bourguiba...



Après trois quart d'heure de route dans une plaine immense et aride peuplée d'innombrables oliviers, d'orangers et de champs de légumes, de petits bourgs faits de maisons blanchies à la chaux et de touffes de figuiers de barbarie en fleurs, une route pentue grimpe jusqu'à un gros piton rocheux. C'est là que s'accroche le village de Takrouna.



De là -haut, la vue est à couper le souffle -et ce n'est pas juste une formule !- sur la plaine, sur le golfe de Hammamet, sur Hergla, Sousse, Zaghouan ainsi que la plaine de Kairouan ! Un autre monde à portée de regard.