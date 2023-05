La Badira : "La reprise du tourisme en Tunisie devrait se confirmer en 2023"

TourMaG : Le tourisme tunisien a longtemps souffert de son image « all inclusive » et bon marché. Qu’en est il aujourd’hui ?



Mouna Ben Halima : Après les attentats de 2015 puis pendant le Covid, nous avons reçu bien moins -voire plus du tout -d’étrangers. De ce fait, nos hôteliers se sont employés à séduire la clientèle locale qui a pris une place qu’elle n’occupait pas auparavant.



C’est cette clientèle locale qui a sauvé à La Badira mais aussi beaucoup d’autres hôtels tunisiens.



Beaucoup d’hôteliers se sont alors rendus compte qu’ils étaient totalement dépendants des tour-opérateurs. Maintenant que la clientèle internationale est de retour, ils ne veulent plus mettre tous leurs œufs dans le même panier. Sans pour autant renoncer au modèle all inclusive, ils veulent moduler et garder une place pour la clientèle locale. Les tours-operateurs continueront donc à être présents mais ils seront moins hégémoniques.



TourMaG : Comment s’explique cette hégémonie des TO ?



Mouna Ben Halima : les TO ont été hégémoniques parce qu’ils dominaient l’aérien en organisant des vols charters. Avant, il y avait donc Air France qui pratiquait des tarifs élevés et les charters.



Maintenant, la donne a changé. Nous avons notamment Transavia qui dessert la Tunisie. Nous avons aussi une compagnie aérienne privée, Nouvelair, qui organise des vols réguliers. La desserte aérienne du pays s’en trouve améliorée.



Malheureusement, nous sommes toujours dans l’attente de l’open Sky qui serait indispensable pour améliorer vraiment l’accessibilité de notre pays.



TourMaG : Lorsque vous avez ouvert La Badira en 2015, vous avez fait le pari de vous positionner sur le luxe à Hammamet, une station balnéaire plutôt réputée pour le tourisme de masse. N’était-ce pas un pari risqué ?



Mouna Ben Halima : Je savais que je trouverais une clientèle de luxe -qui est exigeante - en cultivant notre différence, en portant de l’attention aux services et à tous les petits détails à laquelle elle est attentive. Notre Spa qui jusqu’en 2022 était le seul de Tunisie by Clarins a été un atout supplémentaire.



Nous sommes l’hôtel le plus cher de Hammamet (en été, la chambre est à partir de 300 euros, petit déjeuner inclus), nous n’avons pas de buffet, ni pour le déjeuner ni pour le dîner mais seulement deux restaurants à la carte. Cela ne nous empêche pas d’être numéro un à Hammamet sur Booking.com, Tripadvisor ou Expédia.