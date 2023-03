Cannes : ouverture d'un nouveau 5 étoiles, le Mondrian

Un nouveau 5 étoiles ouvre le 10 mars à Cannes, sur le mythique boulevard de la Croisette, à 550 mètres du non moins mythique Palais des Festivals : le Mondrian Cannes.



Cet établissement occupe l’emplacement du premier palace inauguré en 1863 dans cette ville, sous le nom de Grand Hôtel.



De cette époque, il conserve la façade et aussi le privilège de posséder le seul jardin sur la Croisette : 4 000m2 de verdure ponctuée de palmiers centenaires qui protègent l’hôtel du tumulte du boulevard et creusent une perspective unique sur la mer. S'y étirent deux terrasses de 100 et 50 places.



Autre atout de cette adresse : sa dualité. Tourné sur la mer, le Mondrian Cannes sera en effet également accessible par la Croisette et par la très commerçante rue d’Antibes.



Cet hôtel dont Hugues Raybaud assure la direction, propose 75 chambres et suites. Mais ici, les plus petites chambres affichent une superficie de 36 m2 augmentée d’une terrasse et les vues deviennent facilement extraordinaires.



C'est évidemment au onzième étage que se trouvent les plus belles, notamment la chambre panoramique avec sa terrasse équipée d’un bain à remous, sa salle de bain avec vue sur la mer et un dégagement qui épouse toute la baie de Cannes. C'est au onzième que se trouve aussi la Suite Signature : elle se distingue par une double hauteur sous plafond et une spectaculaire terrasse qui communique sur la chambre et le salon. Et comme le Mondrian est l’hôtel le plus élevé de la Croisette, les clients y seront vraiment "sur le toit de Cannes".



Le Mondrian Cannes dispose d'une plage privée, d'une nouvelle salle de sport et de six salles de réunion. Le dépaysement gustatif y est assuré grâce au restaurant (plus de 60 places) et au bar de Mr. Nakamoto.