Capfrance atteint 85 sites avec l’arrivée d'AEC Vacances

Au-delà de l’effet de croissance, cette adhésion illustre une tendance de fond : face à une concurrence accrue et à la montée en puissance des grands opérateurs touristiques, les acteurs indépendants cherchent à se structurer davantage sans perdre leur identité.



Pour AEC Vacances, entreprise fondée il y a 62 ans, ce rapprochement s’inscrit dans une logique de continuité. L’enjeu est double : sécuriser son développement tout en conservant son ADN et son ancrage territorial.



Dans un secteur où les exigences des clientèles évoluent rapidement - qualité de service, expérience, digitalisation et durabilité - l’appartenance à un réseau apparaît comme un levier de compétitivité.