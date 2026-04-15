Capfrance atteint 85 sites avec l’arrivée d'AEC Vacances

Le village vacances Les Cèdres à Grasse (Alpes-Maritimes) rejoint le réseau Cap France - Photo : Capfrance
Capfrance, premier réseau de villages vacances et d’hôtels clubs indépendants en France, poursuit son expansion avec l’arrivée d’un nouvel acteur majeur : AEC Vacances.
Cinq établissements rejoignent ainsi la marque, portant le parc à 85 sites et confirmant une dynamique de consolidation au sein du tourisme indépendant.
Validée à l’unanimité par le conseil d’administration d’AEC Vacances, l’adhésion est effective depuis ce mois d’avril 2026.
Avec cette intégration, Capfrance renforce son maillage territorial, notamment sur des destinations montagne et littoral stratégiques.
Cette opération représente également un apport significatif pour le réseau, avec environ 200 emplois concernés et un volume d’activité estimé à 12 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Cinq établissements rejoignent ainsi la marque, portant le parc à 85 sites et confirmant une dynamique de consolidation au sein du tourisme indépendant.
Validée à l’unanimité par le conseil d’administration d’AEC Vacances, l’adhésion est effective depuis ce mois d’avril 2026.
Avec cette intégration, Capfrance renforce son maillage territorial, notamment sur des destinations montagne et littoral stratégiques.
Cette opération représente également un apport significatif pour le réseau, avec environ 200 emplois concernés et un volume d’activité estimé à 12 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Cinq nouveaux sites intégrés au réseau Capfrance
Elle concerne cinq établissements répartis sur le territoire :
- village vacances Les Becchi à Samoëns (Haute-Savoie)
- village vacances Le Grand Fourchon à Valmeinier (Savoie)
- village vacances Forgeassoud à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie)
- village vacances Les Cèdres à Grasse (Alpes-Maritimes)
- camping Les Dauphins à Saint-Cyr-sur-Mer (Var)
- village vacances Les Becchi à Samoëns (Haute-Savoie)
- village vacances Le Grand Fourchon à Valmeinier (Savoie)
- village vacances Forgeassoud à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie)
- village vacances Les Cèdres à Grasse (Alpes-Maritimes)
- camping Les Dauphins à Saint-Cyr-sur-Mer (Var)
Un rapprochement stratégique dans un marché sous tension
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Au-delà de l’effet de croissance, cette adhésion illustre une tendance de fond : face à une concurrence accrue et à la montée en puissance des grands opérateurs touristiques, les acteurs indépendants cherchent à se structurer davantage sans perdre leur identité.
Pour AEC Vacances, entreprise fondée il y a 62 ans, ce rapprochement s’inscrit dans une logique de continuité. L’enjeu est double : sécuriser son développement tout en conservant son ADN et son ancrage territorial.
Dans un secteur où les exigences des clientèles évoluent rapidement - qualité de service, expérience, digitalisation et durabilité - l’appartenance à un réseau apparaît comme un levier de compétitivité.
Pour AEC Vacances, entreprise fondée il y a 62 ans, ce rapprochement s’inscrit dans une logique de continuité. L’enjeu est double : sécuriser son développement tout en conservant son ADN et son ancrage territorial.
Dans un secteur où les exigences des clientèles évoluent rapidement - qualité de service, expérience, digitalisation et durabilité - l’appartenance à un réseau apparaît comme un levier de compétitivité.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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