Celebrity Cruises : de nouveaux itinéraires aux îles Galápagos en 2024

À bord du Celebrity Flora, méga yacht ultramoderne de 100 passagers, les croisiéristes pourront admirer la beauté des îles en naviguant dans les boucles intérieures ou extérieures de l'archipel.



Le Celebrity Xpedition, d’une capacité de 48 passagers, et le Celebrity Xploration, plus intime, d’une capacité de 16 passagers, effectueront les boucles nord et sud des Galápagos.



Les passagers pourront prolonger leurs croisières avec des forfaits allant de 10 à 16 nuits pour ainsi s'imprégner de la culture vibrante de Quito, la capitale de l'Équateur, ou de découvrir les Andes péruviennes, où ils visiteront les villes de Lima, la capitale historique du bord de mer, les anciennes régions incas de Cuzco, la vallée sacrée, et le mystique Machu Picchu.



En plus de la croisière, les forfaits tout compris comprennent les transferts aériens, l'hébergement cinq étoiles sur Quito pour les itinéraires de plus de 10 jours et les excursions pour toutes les croisières.



Les clients Celebrity voyageront à bord des navires, en formule tout inclus qui comprend la pension complète, les boissons alcoolisées, le Wi-Fi illimité et les pourboires, le tout, en bénéficiant d’un service haut de gamme.