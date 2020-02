Celebrity Cruises démarre la construction du Celebrity Beyond

La construction du Celebrity Beyond, troisième navire de la série Edge, a officiellement débuté avec la cérémonie de la découpe de la première pièce d'acier, aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire.



" Avec le Celebrity Beyond, nous réussirons à explorer de nouveaux territoires ", a déclaré Lisa Lutoff-Perlo, présidente et directrice de la marque Celebrity Cruises.



La livraison de Celebrity Beyond est prévue à l'automne 2021.