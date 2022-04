Celebrity Cruises lance la croisière "goop at Sea" avec Gwyneth Paltrow

Renforcement du partenariat entre goop et Celebrity Cruises

Celebrity Cruises et la marque de bien-être "goop" de Gwyneth Paltrow ont annoncé le lancement d’une nouvelle croisière pour illustrer leur partenariat : « goop at Sea ». L’itinéraire de 9 nuits aura lieu à bord du Celebrity Beyond et débutera le 24 septembre 2022.

Rédigé par Tom Villeneuve le Mardi 26 Avril 2022

