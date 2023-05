Celestyal recrute pour appuyer le développement de Celestyal Holidays

Le premier arrive avec une solide expérience dans l'aérien et le voyage. Il occupé le poste de directeur chez PA Consulting où il a collaboré avec des organisations dans le secteur de l'aviation et du voyage dans le but de procéder à des changements structurels.



" Il travaillera de manière multidisciplinaire à la conception et à l'exécution de la stratégie commerciale de Celestyal.



Il fournira également des informations analytiques et travaillera en partenariat avec les responsables des ventes afin de concevoir des stratégies adaptées au marché dans le but de mener à bien les plans de croissance de Celestyal, " précise le communiqué.



Beth Hulett arrive lui avec 8 ans d'expérience dans la croisière.



" Il devra mettre en œuvre la stratégie commerciale afin de créer de la valeur à la fois pour Celestyal et ses partenaires commerciaux dans le monde entier.



Elle soutiendra également l'équipe chargée des comptes sur le terrain, tous canaux confondus, dans les opportunités identifiées, " conclut le communiqué.



A noter que le 3e navire de la flotte, le Celestyal Journey réalisera sa croisière inaugurale en septembre.