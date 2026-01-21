Centenaire de Claude Monet : expositions, jardins et paysages à découvrir

Quatre grandes expositions sont prévues pour célébrer ce centenaire :



- Monet au Havre (Musée d’art moderne André Malraux - MuMa, 5 juin - 27 septembre 2026) explore les années fondatrices du peintre et ses débuts en plein air ;



- Avant les Nymphéas. Monet découvre Giverny, 1863 - 1890 (Musée des impressionnismes Giverny, 27 mars - 5 juillet 2026) invite à redécouvrir les premières œuvres de Monet dans les paysages mêmes où elles ont été créées ;



- Monet et le temps (Musée de l’Orangerie, Paris, 30 septembre 2026 - 25 janvier 2027) interroge le rapport du peintre au temps, des séries sur la cathédrale de Rouen aux Grandes Décorations des Nymphéas, avec une expérience en réalité virtuelle, Monet au fil de l’eau ;



- Histoires du paysage de Monet à Hockney (1890 - 2025) (Musée Marmottan Monet, Paris, 24 septembre 2026 - 31 janvier 2027) met en lumière l’influence du maître impressionniste sur les artistes contemporains.