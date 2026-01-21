Centenaire de Claude Monet : expositions, jardins et paysages à découvrir

Claude Monet fête son centenaire : expositions, jardins et paysages à découvrir - Depositphotos.com, @FreeProd
En 2026, la France rend hommage à Claude Monet, maître incontesté de l’Impressionnisme, à l’occasion du centenaire de sa disparition.
Le 5 décembre 1926, l’artiste s’éteignait à Giverny, laissant derrière lui un héritage artistique, avec près de 2 000 toiles exposées dans le monde entier.
De Impression, soleil levant aux célèbres Nymphéas, en passant par les Cathédrales de Rouen ou les Coquelicots, Monet a immortalisé les paysages, lumières et atmosphères qui ont façonné son inspiration, de Paris à la Normandie.
Une année entière dans les pas du peintre

À partir de mars 2026, l’Île-de-France et la Normandie s’unissent sous la bannière de la Destination impressionniste pour célébrer la mémoire de l’artiste.
Les visiteurs pourront (re)découvrir, les musées parisiens et normands qui abritent ses œuvres, comme le Musée Marmottan Monet, le Musée d’Orsay et le Musée de l’Orangerie à Paris, ainsi que les musées de Rouen, du Havre, de Giverny et d’Honfleur.
Les maisons et lieux de vie de Monet, à Argenteuil, Vétheuil et Giverny, qui offrent une plongée dans l’intimité du peintre.
Les paysages qui ont nourri son inspiration, des boulevards parisiens aux forêts de Fontainebleau, en passant par les bords de Seine à Croissy, Bougival et Chatou, la cathédrale de Rouen, les falaises d’Étretat, les ports d’Honfleur et du Havre, et bien sûr les jardins de Giverny.
Expositions inédites et expériences immersives
Quatre grandes expositions sont prévues pour célébrer ce centenaire :
- Monet au Havre (Musée d’art moderne André Malraux - MuMa, 5 juin - 27 septembre 2026) explore les années fondatrices du peintre et ses débuts en plein air ;
- Avant les Nymphéas. Monet découvre Giverny, 1863 - 1890 (Musée des impressionnismes Giverny, 27 mars - 5 juillet 2026) invite à redécouvrir les premières œuvres de Monet dans les paysages mêmes où elles ont été créées ;
- Monet et le temps (Musée de l’Orangerie, Paris, 30 septembre 2026 - 25 janvier 2027) interroge le rapport du peintre au temps, des séries sur la cathédrale de Rouen aux Grandes Décorations des Nymphéas, avec une expérience en réalité virtuelle, Monet au fil de l’eau ;
- Histoires du paysage de Monet à Hockney (1890 - 2025) (Musée Marmottan Monet, Paris, 24 septembre 2026 - 31 janvier 2027) met en lumière l’influence du maître impressionniste sur les artistes contemporains.
Le jardin de Giverny au cœur du Festival Normandie Impressionniste
Le Festival Normandie Impressionniste 2026, du 29 mai au 27 septembre, célèbre le jardin de Monet à Giverny, considéré comme une œuvre d’art vivante et un moment clé vers l’abstraction.
Une soixantaine de créations contemporaines, arts visuels, musique, cinéma, danse, seront présentées à travers la Normandie, avec la participation d’artistes internationaux et de jeunes talents français.
Entre expositions, ateliers, balades, croisières, randonnées, conférences et expériences artistiques, c’est plus d’une centaine d’événements qui rythmeront cette année exceptionnelle.
Les célébrations se tiendront à Giverny, Vernon, Rouen, Dieppe, Honfleur, sur les bords de Seine en Île-de-France et dans d’autres sites emblématiques liés à Monet.
Pour Baptiste Orlandini, directeur général de Choose Paris Region, et Michael Dodds, directeur du Comité Régional du Tourisme de Normandie, "l’héritage de Monet trace aujourd’hui les itinéraires des voyageurs du monde entier.
Ce centenaire nous donne l’opportunité unique de faire découvrir ou redécouvrir la richesse exceptionnelle de la Destination Impressionniste à des publics toujours plus larges."
La Destination Impressionnisme, une stratégie touristique commune
Le centenaire s’inscrit dans le cadre du Contrat de Destination "Normandie - Paris Île-de-France : Destination Impressionnisme", qui vise à faire de ce territoire, berceau du mouvement impressionniste, une destination culturelle et touristique de premier plan.
Réunissant plus de 50 signataires, musées, lieux de visite, structures touristiques et institutions, autour de l’État et des Régions, ce contrat porte une stratégie commune de développement de l’offre, de qualité d’accueil et de promotion touristique, au service de l’attractivité de la France.
