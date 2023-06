Changement d'horaires des vols : quels recours pour les TO ? 🔑

TourMaG - Vous vous appuyez sur le RÚglement (CE) n°261/2004, qui a vingt ans. Ne faudrait-il pas le revoir en partie ?



Yves Removille : Cela fait dix ans qu'une modification de ce RÚglement est examinée par la direction Transports de la Commission européenne.



Cette derniÚre se penche dessus depuis 2012 ou 2013 et cela n'avance pas, tandis qu'en parallÚle, pour la directive sur les voyages à forfaits qui date de 2015, on prévoit déjà de la modifier alors qu'elle a été mise en application le 1er juillet 2018...



TourMaG - Pourquoi un tel blocage dans l'aérien ?



Yves Removille : Il ne faut pas se leurrer, IATA est derriĂšre et les compagnies aĂ©riennes font du lobbying. Il y a des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques qui ne sont pas les mĂȘmes et qui sont beaucoup plus importants. C'est aussi pour cela que les compagnies aĂ©riennes n'ont pas de garantie financiĂšre en cas de faillite.



TourMaG - Pensez-vous que cela pourrait changer ?



Yves Removille : Je pense que ce qui va changer, c'est le montant de l'indemnisation forfaitaire automatique - les 250€, 400€ et 600€ prĂ©vus par le RĂšglement.



Car au moment de la négociation de ces montants, la Commission européenne voulait imposer d'indemniser selon un pourcentage du prix du billet, en fonction de la distance parcourue par l'avion.



Or, Ă cette Ă©poque - dans les annĂ©es 90 - le prix du billet n'Ă©tait pas du tout le mĂȘme qu'aujourd'hui et donc les compagnies ont prĂ©fĂ©rĂ© opter pour un forfait... alors que dans toutes les autres directives en matiĂšre de transport, par exemple pour le ferroviaire ou l'autocar, c'est un pourcentage du prix du billet.



Maintenant, vu la baisse du prix des billets, ce forfait devient coûteux pour les compagnies aériennes qui veulent revenir au systÚme du pourcentage et je pense qu'elles l'obtiendront, vu les lobbies dont elles disposent.