Chantilly : l'Auberge du Jeu de Paume rachetée par le Portugais Sana Hotels

L'Auberge du Jeu de Paume est donc le premier établissement français à rejoindre la Collection de Sana.



Quant à ce groupe portugais, il est celui qui compte le plus grand nombre d'hôtels et la plus grande offre de chambres de la capitale, Lisbonne.



Sana possède 16 hôtels répartis entre le Portugal, l'Allemagne et l'Angola. Dix autres sont en construction à Lisbonne, Estoril, Porto, Casablanca et Tbilissi.



Le groupe portugais a l'ambition de monter en gamme en développant une nouvelle marque d'hospitalité de luxe. Il entend cependant que chacun de ses hôtels "ait sa propre personnalité".



Sana s'est donc engagé à développer l'ancrage local cher à l'Auberge du Jeu de Paume et à confirmer sa vocation à célébrer l'art de vivre français.



La mission de l'établissement sera aussi " de dépasser les attentes des clients, en offrant des moments uniques tout en continuant à garantir confort et qualité ". Tout un programme !