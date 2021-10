Christian Vernet (La Compagnie) : les Etats-Unis font +150% sur les ventes quotidiennes

TourMaG.com - La ligne Milan - New York, vous l’aviez annoncé également mais là aussi l’ouverture ne s’est pas faite...



Christian Vernet : Oui nous avons décidé également de repousser l’ouverture à la saison été IATA 2022. Avec le retard de l’ouverture des Etats-Unis nous avons figé notre processus. Nous préférons pour cette ligne attendre la saison été avec des flux touristiques importants.



Nous avons donc des avions encore disponibles pour faire du charter. Nous avons signé avec le tour-opérateur Safrans du Monde pour des "croisières aériennes". Des voyages d’environ trois semaines avec une soixantaine de clients durant l’hiver prochain. Il y a deux tours du monde prévus ainsi qu’un tour des Amériques…



TourMaG.com - Les équipages vont se battre pour effectuer ces vols !



Christian Vernet : (sourires) ils se battent déjà ! mais avec trois tours du monde il pourra y’avoir du « turn – over » !



TourMaG.com - New York, Tel Aviv, Milan en charters, envisagez-vous des avions supplémentaires ?



Christian Vernet : Non pas tout de suite



TourMaG.com - Vous arrivez à « passer » tout le programme ?



Christian Vernet : Oui ! tout passe. Notre programme c’est un peu de la dentelle, un bel ouvrage.



TourMaG.com - Il faudra compter sur la fiabilité de vos A321neo. En êtes-vous satisfait à ce jour ?



Christian Vernet : Oui. Les avions volent depuis une année et depuis nous n’avons pas annulé de vols pour des raisons techniques.



TourMaG.com - Vous avez également fait évoluer votre image. Vous n’êtes plus la "boutique airline" ?



Christian Vernet : Effectivement, notre phrase d’accroche désormais c’est « 100% Smart Business Class ». Une cabine entièrement dédiée à un produit business de qualité, de la flexibilité, des tarifs très concurrentiels et même moins chers que les majors.



TourMaG.com - Vous ciblez entre autres le tissu des PME. Les sentez-vous prêtes à voyager ?



Christian Vernet : Les PME sont prêtes, elles ont besoin de voyager après cette période. Il y a une volonté. La question est : à quel rythme va-t-on revenir à une situation proche de 2019. Nous pensons y parvenir d’ici un an et demi.



TourMaG.com - Le développement de l’entreprise peut donc de nouveau s’envisager ? Avez-vous identifié des destinations qui seraient compatibles avec votre modèle économique ?



Christian Vernet : Nous avons d’autres projets nous travaillons sur du développement potentiel. C’est encore un peu tôt pour statuer mais nous sommes très actifs sur la démarche de positionnement de l’entreprise avec son savoir-faire, ses avions, ses capacités de transport.



Avec le Covid, le temps s’est arrêté. Il nous faut reprendre nos positions et reconstruire notre rentabilité dans un premier temps. Je pense que nous serons en mesure d’être à l’équilibre à la fin de l’exercice 2021 - 2022. Nous pourrions ensuite penser à intégrer de nouveaux appareils et avoir « de quoi faire » en 2024.



TourMaG.com - Comment avez-vous « senti » cette édition du salon IFTM ?



Christian Vernet : Je suis agréablement surpris par la dynamique que je vois, l’enthousiasme aussi. On sent que les gens ont besoin de se voir, de se parler.



* Depuis l’ouverture des frontières européennes en juin dernier, La Compagnie a repris son activité entre Paris-Orly et New-York à un rythme de 4 à 5 vols par semaine. Les dernières annonces du gouvernement américain vont lui permettre de reprendre son programme quotidien à partir de novembre 2021.