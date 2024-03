Ciel unique : l'Europe du transport aérien sous le feu des critiques 🔑

Pour un transport aérien connecté, fiable, moderne plus durable et accessible à tous

petits pas

Enfin, parmi les sujets de prĂ©occupation Ă©galement Ă©voquĂ©s, le problĂšme de la gestion des mouvements de grĂšve, mis en avant et ce n’est pas une surprise, par le patron de Ryanair, Michael O’Leary.RĂ©cemment, la loi française a Ă©voluĂ© obligeant dĂ©sormais non seulement les syndicats de dĂ©poser un prĂ©avis de cinq jours avant , mais aussi une obligation pour chaque contrĂŽleur grĂ©viste de se dĂ©clarer au plus tard Ă midi l’avant-veille de chaque journĂ©e de grĂšve.A quelques semaines, des Ă©lections, voilĂ les messages et les positions que les compagnies aĂ©riennes ont voulu envoyer Ă ceux qui briguent des mandats au parlement europĂ©en, «».Au cabinet de la commissaire aux transports, on reconnait que les rĂ©formes du SES ( soumises Ă un vote dans les prochains jours ) ne reprĂ©sentent que des «», avec des États qui se sont opposĂ©s Ă une plus grande intĂ©gration de l'espace aĂ©rien europĂ©en, souvent pour des raisons de sĂ©curitĂ© nationale.Indispensable Europe. Mais, dans le ciel comme ailleurs, si difficile Ă mettre en place.