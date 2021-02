Comment Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme collabore avec le marché B2B

Pour booster les ventes, la Région fait des opérateurs français son cheval de bataille et travaille au référencement de ses réceptifs et à la structuration des outils de commercialisation.



« Notre structure évolue. Désormais, une instance institutionnelle comme la nôtre agit sur le développement du business et la gestion de la crise , appuie Lionel Flasseur. Nous activons tous les leviers possibles pour stimuler les ventes des acteurs de notre région. »



Autre action : le CRT a lancé des campagnes de distribution en-ligne via Expedia, Easy voyage, Veepee ou encore Abritel. « Le principe est de jouer collectif. Nous co-finançons ces campagnes de distribution d’une part avec les opérateurs de la région, en particulier les hébergeurs, et recherchons des distributeurs qui disposent d’un stock d’offres représentatif de la région et qui soient implantés sur nos marchés cibles », précise Laurent Cormier. Le contexte a ça de positif qu’il encourage l’agilité et l’adaptation.



De plus, le CRT s’est rapproché des EDV, qui développent un portail B2B. « Notre rôle va être double : d’abord d’identifier les réceptifs dans nos régions, puis de les aider à la production de packages commissionnables pour les agences de voyages », explique Laurent Cormier.



Et ce n’est pas tout ! Le CRT opère la mise en place de trois contrats de destination avec Atout France pour accroître la compétitivité des Alpes, l’Auvergne et le lancement de la Vallée de la gastronomie en mai.



La reprise passera également par la formation. Dès 2021, des webinairs et eductours régionaux seront proposés pour connecter réceptifs et distributeurs français.



En plus de cette stratégie de conquête de clients, le CRT n’abandonne pas le dispositif d’aides aux professionnels et suit de près les ordonnances gouvernementales, tout en espérant une indemnisation des charges fixes des hébergeurs en montagne . A suivre !