Comment Booking, Expedia, Airbnb et Trip.com comptent-elles utiliser leurs réserves ?

Quant à Expedia, il doit d’abord régler ses problèmes internes. Le modèle économique qui lui a permis de se développer, fondamentalement basé sur la vente de billets d’avions et de packages avec l’hébergement inclus, s’est révélé beaucoup moins rentable que le modèle de son concurrent direct, Booking.com et ses déclinaisons.



Ses actionnaires, dont l’omniprésent Barry Diller, patron d’IAC, secoue l’entreprise dans tous les sens pour lui faire retrouver le chemin de la rentabilité.



La réorganisation interne n’est pas achevée, loin de là, notamment avec la place de la filiale VRBO, qui chapeaute Homeaways et Abritel, les grands rivaux d’AirBnB. Le rachat d’actions à un bon prix permettrait de calmer des actionnaires impatients de toucher de juteux dividendes dont ils ont été privés.



D’autres acteurs, un peu plus discrets, comme Tripadvisor ou GetYourGuide, sont aussi en train de développer des stratégies de croissance qui pourraient passer par des acquisitions ou des renforcements.



En 2014, Tripadvisor quitte définitivement son statut de simple site de commentaires, pour devenir acteur de la réservation et agent de voyages. Déjà propriétaire de The Fork (La Fourchette), il s’est offert Viator, qui vend des circuits touristiques complets.



De son côté, la start-up GetYourGuide n’est pas assez diversifiée. Un rapprochement entre les deux entités a été plusieurs fois évoqué.