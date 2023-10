Comportements d'achat : des voyageurs face à leurs contradictions ? 🔑

Le même constat s'impose avec le digital. « Les voyageurs sont exposés à une quantité impressionnante d'informations, à la fois de la part des distributeurs directs et des intermédiaires.



Alors que eux cherchent toujours à avoir accès à la simplification et à la digitalisation de l'information pour pouvoir prendre des décisions liées au voyage », a constaté Evantia Giumba pour Amadeus.



Et pourtant, rajoute Christophe Jacquet, « la digitalisation, pour moi, ça a été la déshumanisation. On en a beaucoup parlé et pourtant... Regardez autour de vous, toutes les sociétés de services qui se sont digitalisées sont devenus nulles en service ! A commencer par les banques : regardez l'investissement mis sur la digitalisation et le recul sur la qualité de service et de conseil apportée. Vous arrivez à joindre votre banquier, vous ? ».



Citant la multiplication des BOT et des machines, le DG d'Havas Voyages estime que « le niveau de service doit être mis au plus haut, ce n'est pas optionnel, c'est déterminant. Quand un client appelle, il faut que ça décroche à l’autre bout du fil, sinon cela crée une situation anxiogène ».



« Il faut savoir où placer le curseur entre digital et humain », mesure François-Xavier Izenic, animateur de la conférence.



« Le digital doit nous permettre d'être meilleur au niveau du service client et je pense qu'une entreprise ne peut pas s'inventer multicanale du jour au lendemain, c'est quelque chose qui doit être travaillé dans le temps , souligne Cécile Revol.



Chez Sunweb, les ventes réalisées aux Pays-Bas via le call center représentent moins de 1% des réservations globales, alors que nous disposons de 40 conseillers qui font du conseil et de l'après-vente, qui sont au service du client et qui décrochent rapidement. Mais l'acte d'achat se fait en ligne sur la plateforme ».