Connaissez-vous le Festival du film de montagne de Banff en Alberta ?

Unet reconnues du Canada Banff , au cœur des montagnes rocheuses. Elle dessert trois stations à la poudreuse fabuleuse grâce à des navettes gratuites. Vous y vivrez des sessions de ski ou de snowboard mémorables, entre une balade en traîneau à chiens, des sorties en raquettes à neige, du patin sur les lacs gelés, ou de l’escalade sur les cascades gelées des canyons… Et comme la ville de Banff est perchée à 1400 mètres d’altitude, on vous conseille d’y prendre le téléphérique Banff Gondola au coucher du soleil pour une vue saisissante de la région depuis le sommet du mont Sulphur à 2 451m d’altitude.Unet l’un des plus beaux parcs naturels du pays, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ! Randonnée, vélo, escalade, canot sont autant de façons de découvrir les merveilles du coin et d’observer la faune sauvage dans son milieu naturel (mouflons, ours, orignaux…). Le parc national de Banff comporte le lac glaciaire Moraine au cœur de la Ten Peaks Valley, connu pour son eau turquoise caractéristique de la fonte des glaces ; le lac Louise au bord de l’ hôtel Fairmont Lake Louise qui offre des vues les plus spectaculaires de la région ; et le Johnston Canyon qui longe la rivière Bow au milieu de chutes d’eau. En hiver, les chutes gèlent et la glace transforme le canyon en un univers enchanté !