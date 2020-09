Convention citoyenne : "Croyez-vous que les compagnies sont en état de payer 4,2 milliards d'euros d'écocontribution ?" Jean-Pierre Sauvage (BAR)

TourMaG.com - Vous êtes bien conscient que l'aérien doit faire des efforts pour protéger l'environnement...



Jean-Pierre Sauvage : Bien sûr, aucune autre industrie au monde a fait autant d'effort que nous et nous devons poursuivre, mais cela prend énormément de temps.



Nous sommes conscients que nous allons devoir développer des technologies pour rendre l'aérien plus propre.



Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tous les maux sont portés sur l'aérien, c'est inacceptable. Vouloir tuer notre industrie, c'est faire fi des questions au niveau de l'emploi, de l'économie, d'aménagement du territoire, etc.



La filière aéronautique fait vivre plus d'un million de personnes en France.



Si nous voulons retourner à la voiture à cheval, aucun problème, mais alors il faut un projet de société différent. Les citoyens devront le définir et en accepter les conséquences.



Bruno Le Maire a fixé le cap d'un avion propulsé à l'hydrogène pour 2035. Il faut prendre conscience, que nous ne pouvons pas faire les choses en un claquement de doigts.



Cette transition se fera avec l'aide des gouvernements, des constructeurs des motoristes, pour arriver à avoir un appareil 0 émission de carbone.



TourMaG.com - Après l'arrêt brutal de l'activité en raison de la covid-19, la hausse brutale de l'écocontribution pourrait être à mal les vols internationaux.



Jean-Pierre Sauvage : Ce sera la responsabilité des parlementaires, car les propositions de la convention citoyenne seront présentées à l'Assemblée.



Apparemment, les propositions ont l'air d'avoir été bien reçues au plus haut niveau de l'été. Nous ne sommes pas contre, faire des efforts et discuter.



De dire qu'il ne faut plus prendre l'avion, là où il existe des trajets en train de moins de 4 heures, personne n'a pensé à l'aménagement du territoire en province.



A l'image de la voiture dans Paris, ils veulent tuer l'avion.



TourMaG.com - Vous avez fait un travail de lobby auprès du gouvernement ?



Jean-Pierre Sauvage : Il devra être fait.



Tous les intervenants dans cette affaire, que ce soit au niveau local ou national, doivent avoir conscience que si les propositions sont acceptées en l'état, ce sera la mort assurée pour beaucoup d'entreprises dans l'aérien.



La difficulté ne sera pas seulement pour nous, mais aussi les agences de voyages, les tour-opérateurs, les hôtels, etc.



Le gouvernement va devoir prendre ses responsabilités, pour ne pas mettre en péril un élément essentiel de la vie économique.



TourMaG.com - Que diriez-vous à ces participants de la convention citoyenne et aux détracteurs de l'aérien ?



Jean-Pierre Sauvage : Ouvrez les yeux et n'ayez pas des dogmes irréalistes.



Nous sommes conscients que l'avenir de la planète doit être pris en compte, tout le monde le sait. Nous serions idiots de ne pas prendre en compte ce danger.



A ces "jusqu'au-boutistes" qui agissent de façon dictatoriale, j'aimerais qu'ils entendent nos arguments. Ils veulent nous tuer, pas nous entendre.



TourMaG.com - Vous vous sentez "injustement" stigmatisés par une partie des Français et des politiques ?



Jean-Pierre Sauvage : Certains politiques, il ne vous a pas échappé, qu'il y a une excitation générale vis-à vis-de l'horizon 2022.



Nous allons connaître une période de surenchère dans les propos et dans la peinture verte, pour ce faire mousser aux abords des futures élections.



La conscience écologique existe dans le transport aérien.