Coronavirus : un A-Valoir, sans vraie garantie, ça vaut pas grand chose…

Donc exiger le remboursement d’un acompte (ou la totalité de la somme) au professionnel, revient à lui réclamer de l’argent qu’il ne possède plus.



Les clients ignorent, malheureusement, tout de cette chaîne intimement imbriquée. Pour eux, les professionnels du voyage ont réussi un véritable hold up. Ils se refont la cerise grâce à l’argent des malheureux qui ont trimé dur pour se payer quelques jours de rêve et d’évasion.



On ne saurait les en blâmer. Et ce d’autant plus que beaucoup s’inquiètent (ils ne sont pas les seuls) de la santé financière et des risques de défaillance de ces même agences. Des supputations qui sont loin d’être fantaisistes, reconnaissons-le…



Les persuader du contraire risque d’être fort compliqué. Le confinement actuel et le climat anxiogène ne prêtent guère à la décontraction.