Corsair : Patrick Burke nommé Vice President -The Americas

Patrick Burke est nommé vice-President - The Americas (Etats-Unis & Canada) de Corsair. Il prend ses fonctions à compter du 6 janvier 2020.



Il aura la charge de décliner la stratégie et la politique commerciale de Corsair afin de développer les ventes et la présence commerciale de la compagnie pour les destinations de Miami, Montréal, puis New York à compter du 10 juin 2020.



Titulaire d’un MBA et d’un Bachelor en littérature française à l’université Loloya Marymount à Los Angeles, Patrick Burke dispose d’une expérience de 20 années dans des fonctions commerciales au sein du groupe AF/KLM et de compagnies aériennes charters privées.



Il rejoint Air France/KLM en 1995. Après avoir occupé divers postes en exploitation et animation d’équipes commerciales à Los Angeles et à New York, il prend, en 2007, le poste de Responsable des ventes corporate à Atlanta.