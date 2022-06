Corsair : Pourquoi un partenariat avec Business France ?

En plus d’accompagner les entreprises, Corsair facilite aussi les déplacements des jeunes notamment les volontaires internationaux en entreprise (V.I.E) pour les Outre-mer et Abidjan. Business France gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise) et a accompagné 5 000 départs de V.I.E en mission en 2021.



" Ce partenariat avec Business France est une preuve supplémentaire de notre volonté d’être un acteur de dynamisme économique local dans nos destinations via l’export des entreprises françaises et le recrutement et l’accompagnement des jeunes vers le monde professionnel, " explique Julien Houdebine, directeur commercial et réseau.