Costa Croisières découpe sa tarification en trois offres

Après le renouveau de l’expérience à bord, de la gastronomie et des escales, Costa Croisières revoit désormais sa ligne tarifaire.



" Ce nouveau modèle vise à créer de la valeur ajoutée tant pour les agences, qui disposeront désormais d'un modèle simplifié avec différentes solutions pour vendre des croisières et se créer une meilleure rémunération.



Il est tout aussi idéal pour le client final, qui pourra profiter d'une expérience plus complète et personnalisée, basée sur ce qu'il souhaite vraiment et selon ses moyens ", indique la compagnie dans un communiqué.



Le modèle tarifaire de Costa est désormais divisé en trois offres permettant une plus grande personnalisation de l'offre et correspondant à différents niveaux d'expérience et à des avantages croissants :



- Le tarif de départ est My Cruise. Il prévoit l’essentiel avec l’hébergement et les repas et permet de pouvoir choisir l’emplacement de sa cabine et l’horaire de son dîner. En outre, il inclut les taxes portuaires.