Costa Croisières a pris livraison de son nouveau navire, le Costa Firenze

Costa Croisières a pris officiellement livraison par Fincantieri, de son nouveau navire, le Costa Firenze, conçu et construit sur le chantier naval de Marghera et qui s'inspire de la Renaissance florentine.



L'événement s'est déroulé le 22 décembre 2020, en mode entièrement numérique.



Avec une capacité de plus de 5 200 passagers, le navire s'inscrit dans le cadre du plan de développement qui prévoit la livraison de sept nouveaux navires pour le groupe Costa d'ici 2023, pour un investissement total de plus de 6 milliards d'euros.



Le Costa Firenze est le quatrième de ces nouveaux navires à être livré, et trois autres sont à venir.



" La livraison du nouveau Costa Firenze est un signe d'espoir et de reprise pour tout l'écosystème de la croisière et du tourisme. Ce navire représente la preuve la plus tangible de la volonté de notre groupe de redémarrer , a déclaré Michael Thamm, PDG du groupe Costa et de Carnival Asie.



Notre espoir est que les gens pourront bientôt voyager à nouveau et que d’autres navires reprendront la mer et contribueront à la revitalisation du tourisme en Italie, en Europe et dans le monde ".