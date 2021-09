Costa Croisières : formation, spécial étudiants... demandez le programme de l'IFTM

- Les mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 à 14h30 : Formation quotidienne « Agents Experts » (Salle Tokyo). Au programme : nouvelles prestations, nouveautés « produits », éléments différenciants...



« Chez Costa, nous croyons que les agents de voyages sont des Experts. Nous pensons fermement que les clients ont besoin de cette expertise et des meilleurs conseils possibles que peuvent leur donner les Agents de Voyages pour organiser leurs vacances et partir en voyages, sereinement, pleinement en confiance et parfaitement renseignés.



Nous avons toujours donné à la formation une place principale dans notre stratégie et dans notre démarche commerciale. Cette année encore, le lancement de la nouvelle Costa Academy en est la preuve. Aider les Agents de Voyages à devenir des Experts est dans notre ADN », explique Patrice Regnier, Directeur Trade Marketing Costa France.