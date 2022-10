Costa Croisières lance des "éductours en liberté" sur plus de 50 départs

Alors que, depuis la pandémie, le secteur du tourisme compte de nombreux nouveaux venus dans la profession, Costa souhaite encourager l’immersion à bord de ses croisières pour les agents de voyages.



La compagnie souhaite ainsi favoriser la montée en compétences sur le produit croisière, grâce à des "éductours en liberté".



" En voyageant à bord, les agents pourront acquérir une connaissance approfondie de tout ce que représente une croisière Costa et de toutes les innovations très différenciantes, qui sont une réelle valeur ajoutée pour les clients : de l’excellence de l’offre gastronomique au renouvellement du divertissement en passant par les nouvelles excursions plus longues et hors des sentiers battus ", commente le Groupe dans un communiqué.



La compagnie lance donc ses nouveaux tarifs agents de voyages sur un programme de plus de 50 départs en croisière au départ de Marseille, en profitant de tarifs à partir de 119€ par personne, hors acheminement.



Ces tarifs sont disponibles pour un agent de voyage et si souhaité, son accompagnant jusqu’à fin mars 2023, à bord des derniers fleurons "nouvelle génération" Costa Toscana ou Costa Smeralda mais aussi des navires emblématiques de la flotte en mini-croisières.