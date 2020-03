Costa prolonge la suspension de ses croisières jusqu'au 30 avril

En raison de la situation d'urgence prolongée liée à la pandémie mondiale de Covid-19 et de l'introduction de nouvelles mesures de confinement - telles que la fermeture des ports et les restrictions sur la circulation des personnes - qui ne permettent pas réellement d'opérer, Costa Croisières a décidé de prolonger la suspension volontaire de ses croisières jusqu'au 30 avril 2020.



La compagnie précise que "les croisières en cours terminent leur itinéraire actuel uniquement pour permettre aux clients de débarquer et de rentrer chez eux".



"Costa Croisières prend des mesures pour informer les agents de voyage et les clients concernés par ces changements : ceux ci recevront un bon d’échange égal à 100% du montant déjà payé par le client (uniquement services achetés auprès de Costa) pour les croisières annulées. Ce bon pourra être utilisé dans les 12 mois pour des départs au plus tard jusqu’à novembre 2021. "