Croisières Antilles : Costa Croisières se repositionne sur la République Dominicaine

Pour les passagers de métropole, Costa affrètera des vols avec Air Caraïbes et Corsair pour rejoindre directement les ports d’embarquements.



" Nous n'oublions pas les clients des Antilles, nous sommes en train d'étudier des solutions de transport pour les passagers de Martinique et de Guadeloupe. Nous travaillons sur ce sujet avec force et détermination " assure Raffaele d'Ambrosio.



La compagnie informe actuellement les clients et les agents de voyages concernés par ces changements et rappelle que cette mise à jour est publiée sur CostaExtra avec également un rappel important sur les réquisits administratifs et sanitaires en vigueur pour les Caraïbes : obligation d’un passeport valide ; vaccination obligatoire ; dépistage Covid avant le départ.



Une brochure dédiée a été éditée et est disponible sur Costa Extra.



"Notre mission est de faire voyager les Français, avec cette organisation qui maintient les jours de départs, grâce aux charters mis en place nous pouvons proposer une alternative qui permette à nos clients de maintenir leurs vacances" ajoute le Vice-Président Europe du Nord.



Et pour décider les éventuels voyageurs hésitants, Costa Croisières propose un crédit de 50 € à dépenser à bord par passager, "pour ceux qui maintiendront leur croisière aux Caraïbes".