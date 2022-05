Décentraliser le pouvoir de décision de l'APST ?

J'ai donc été délégué régional pour les Pays de la Loire.Il était très important de les accompagner, dans le cadre de la garantie. Avec certains nous avons gardé un contact.Puis par la suite, en tant qu'administrateur j'ai pu participer plus activement à la vie de l'association et lui apporter des vécus du terrain, ce qui est primordial.en raison de mon activité en tant que PDG de Secrets de Voyage. La présidence nécessite une très grande disponibilité et localisé à Paris, alors que je partage mon temps entre Nantes et Paris. Après j'apporterai tout mon soutien à la personne qui briguerait ce poste.La première des priorités est de continuer à suivre et accompagner les jeunes. Nous sommes dans un secteur vieillissant, nous devons plus que jamais faciliter et attirer de nouveaux entrepreneurs.Avec la période du covid, un grand nombre d'entre eux ont tourné la page pour se diriger vers d'autres secteurs. C'est un enjeu prioritaire pour assurer la pérennité et l'avenir de la profession.Par le passé, il y avait des formations pour aider les dirigeants sur différentes thématiques, comme les relations avec les banques.C'est important dans les temps qui courent, tout comme les sujets de comptabilité. Nous devons mettre cela très rapidement au goût du jour.