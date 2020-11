Déconfinement ou pas...Y aura-t-il des voyages à Noël ?

Tiraillés entre un Gouvernement où les scientifiques ont pris le pouvoir et rêvent de nous voir tous complètement confinés jusqu’à l’éradication du virus et des énarques qui tirent la sonnette d’alarme parce que côté économie c’est “chaud patate”, nos malheureux concitoyens se demandent s’il y a encore un “pilote” dans l’avion France.



Indécision et valse-hésitation sont le pain quotidien des Français depuis l’avènement de la pandémie.



Mais depuis quelques jours, force est de constater que les déclarations maladroites sinon contradictoires de nos gouvernants, atteignent un summum rarement atteint.



Il faut arrêter les c… M. le Président, et siffler la fin de la récré pour mettre fin au chahut actuel. D’ailleurs, pour changer des déconfinements, couvre-feu, attestations et autres “bonnes nouvelles”, pourquoi ne pas envoyer quelques signaux positifs à nos compatriotes ?



Leur donner un peu d’espoir et les “déVéraniser” pour commencer à évoquer les vaccins, l’organisation humaine et logistique nécessaire, les priorités au niveau de la population, etc ?



Voilà qui redonnera de l’espoir à toute la France épuisée, démoralisée, déconfite qui n’en peut mais...