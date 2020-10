Découvrez le Portugal grâce aux circuits de PTO Travel

Entre son patrimoine exceptionnel, ses villages pittoresques, ses plages de sable fin et son climat ensoleillé, le Portugal est une destination aux multiples facettes qui séduit des millions de voyageurs chaque année. L’agence réceptive PTO Travel propose des circuits clé en main pour (re)découvrir le Portugal et il y en a pour tous les goûts !

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Lundi 12 Octobre 2020

Le Circuit clin d’oeil

Après une première nuit à Porto, vous ferez route le lendemain vers Braga « la Rome du Portugal » où vous découvrirez, entre autres trésors architecturaux, le célèbre Sanctuaire du Bom Jesus qui domine la ville. Le lendemain, vous visiterez Guimarães, le “Berceau du Portugal” dont le centre historique est classé Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco.



Le 3ème jour, vous visiterez Porto, la deuxième ville du Portugal dont le centre historique est aussi classé au patrimoine mondial de l’Unesco notamment en raison de ses magnifiques bâtiments médiévaux et néoclassiques. Le 4ème jour, vous visiterez la cité lacustre d’Aveiro réputée pour ses canaux et ses belles embarcations traditionnelles avant de faire une étape au village de pêcheurs de Costa Nova, connu pour ses jolies maisons colorées, et terminerez en beauté par Coimbra, la cité universitaire à la vieille ville pittoresque.



Le 5ème jour sera consacré à Fatima, l’un des sanctuaires catholiques les plus visités de la planète. Puis, vous ferez route vers Tomar, la ville des Templiers. Le 6ème jour, vous visiterez le sublime Monastère de Batalha, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, et le monastère Alcobaça où est enterrée la fameuse Reine Morte avant de finir la journée à Nazaré, l’une des plus jolies villes de pêcheurs du Portugal.



Le 7ème jour, vous visiterez Lisbonne, la capitale portugaise : le quartier de Bélem et son fameux monastère inscrit à l’UNESCO, la vieille ville de Lisbonne, le quartier médiéval de l’Alfama…



Pour le programme complet du circuit essentiel et les tarifs, rendez-vous sur : https://ptotravel.pt/

Le Circuit Civilisation du Portugal



Après deux jours consacrés à Porto et à Braga, selon le même programme de visites que le circuit clin d’œil, vous partirez à la découverte du centre historique de Guimarães inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco et visiterez la vallée du Douro où vous ferez une croisière sur le fleuve pour découvrir la Haute région du Douro, également classée Patrimoine Mondial de l’Humanité, et terminerez la journée avec la visite-dégustation dans une cave de Porto.



Dans ce circuit Découverte, vous pourrez aussi découvrir les montagnes et l’arrière-pays de la Serra da Estrela réputée pour son patrimoine naturel superbe, les jolis villages historiques de Marialva, Trancoso et Linhares da Beira.



Pour le programme complet du circuit découverte et les tarifs, rendez-vous sur : https://ptotravel.pt/

Le Circuit Flânerie portugaise et le circuit en Algarve



Au programme : la cité médiévale perchée d’Obidos, les monastères de Batalha et d’Alcobaça, Aveiro, Porto, Braga, les villages historiques de Trancoso et Linhares da Beira, Evora dont le centre historique est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Sintra et son palais national, Lisbonne…



Le circuit dans l’Algarve propose notamment une découverte de Faro et d’Albufera avec des séjours dans des hôtels tout confort tels que l’Albufera Sol 4**** avec lequel PTO Travel travaille déjà depuis 6 ans mais aussi le Jupiter Albufera en 5 *****, un superbe hôtel rénové il y a 2 ans.



MAINGOT Laurent

06 03 52 65 03

laurent@mto.travel

www.pto.travel



06 03 52 65 03



