PTO Travel : des circuits originaux pour découvrir le Portugal et ses îles

Ce circuit de 8 jours/7 nuits, avec départs garantis, permet de découvrir l’essentiel de l’île de Madère et de l’archipel des Açores tout en vous transmettant l’essence même de la destination à travers différentes expériences (épicurienne, zen etc) d’où le jeu de mots. Le transport se fait par ailleurs dans des conditions sanitaires sûres puisque les bus sont tous équipés du système BUSIP.Après une première nuit à Madère, vous explorerez le lendemain Funchal, la capitale de l’île aux fleurs : son centre historique pittoresque, sa cathédrale, son marché couvert et coloré…Le 3ème jour vous explorerez le nord de l’île notamment le joli village de Sao Vicente et les piscines naturelles de Porto Moniz où vous ferez une « expérience zen » grâce à une séance d’aquagym avant d’enchaîner sur la montée du col d’Encumeada qui offre un panorama sublime. Vous terminerez cette journée par une « expérience épicurienne » puisque vous apprendrez à faire une poncha, un coktail traditionnel à l’occasion d’un workshop. Le 4ème jour, vous irez tout en haut du Pico do Arieiro pour y admirer un panorama grandiose et y faire « l’expérience waou » d’un déjeuner barbecue avant d’enchaîner sur une des plus belles randonnées de l’île et une séance de yoga pour une « expérience en harmonie avec le corps et l’esprit ».Les 3 jours suivants seront consacrés aux Açores avec une découverte de l’île principale, Sao Miguel. Après un vol Funchal/Ponta Delgada, le séjour sera ponctué d’expériences aux sensations variées comme à Madère. Parmi les incontournables, vous visiterez : la capitale des Açores, Ponta Delgada réputée pour son centre historique préservé ; la région volcanique de Furnas ; Sete Cidades est ses sublimes lacs d’altitude. Le 8ème jour le retour en France se fera via un vol depuis Sao Miguel