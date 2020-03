Tour du monde des réceptifs : le coronavirus mis à mal par les pastéis de nata (Portugal)

TourMaG.com - Quelles sont les conséquences du coronavirus sur votre activité ?



Laurent Maingot : Les gros mois sont mai, juin et septembre, donc pour le moment nous limitons la casse, même si avril représente une belle activité.



Comme nous sommes une petite structure, nous avons les moyens d'amortir le choc, par contre une grosse entreprise possède une masse salariale qui fait que la différence entre gagner et perdre de l'argent est infime.



Une baisse d'activité de 20% ne remettra pas en cause notre pérennité, il faut être vigilant. Pour le moment, il m'est impossible de chiffrer la baisse, surtout que depuis quelques jours nous sommes interrogés sur les reports.



S'il y a report, il n'y a donc pas de baisse. Nous faisons beaucoup de groupes, mon année commerciale 2020 est déjà terminée, mais effectivement pour la clientèle individuelle je ne peux pas chiffrer la baisse.



Pour les TO loisirs, la casse risque d'être plus importante, car les clients qui n'achètent pas maintenant, risquent de ne plus acheter à l'avenir.



TourMaG.com - Il va très rapidement se poser la question de la survie des saisonniers qui fournissent des activités aux touristes...



Laurent Maingot : Evidemment, après le bassin méditerranéen est pour le moment préservé, car la saison n'a pas encore débuté.



Ceux qui devaient ouvrir en avril vont décaler en mai ou en juin.



Avant de pouvoir imaginer ce retour du tourisme, il va falloir que tous les pays sortent de cette crise sanitaire, mais va se poser la question des moyens financiers des citoyens européens.



Les populations vont gagner un peu moins d'argent, d'autres vont se retrouver dans une mauvaise posture. Auront-ils envie de franchir les frontières françaises ? Je n'arrive pas à me projeter sur le marché individuel.



Il va aussi très vite se poser la question de la durée des vacances scolaires, car si le programme est décalé, les enfants pourraient avoir moins de vacances, donc moins la possibilité de partir.



TourMaG.com - A quoi ressemblent vos journées ?



Laurent Maingot : Je suis seul au bureau, l'ensemble de mes collaborateurs travaillent de chez eux, pour effectuer des sauvegardes et m'occuper des serveurs.



Après, il ne faut pas se mentir, il n'y a pas beaucoup d'activité.



Nous nous occupons des reports, en réservant tout le mois d'avril qui va reporter sur des dates ultérieures, et commençons déjà à préparer la saison 2021.



Je pense que les reports vont bien marcher pour les groupes, un peu les individuels, mais ça va vite aussi poser problème. Vous savez nous n'avons jamais connu ça, même la Seconde Guerre mondiale ne serait pas comparable, car tout n'avait pas arrêté, mais les activités avaient diminué.



Il y avait des restrictions, mais l'artisanat, les commerces, les cinémas continuaient de tourner.



J'espère juste que toute cette période ne va pas s'éterniser.



Par chance en France, le gouvernement est présent avec des aides importantes et massives. Mais j'entends aussi des professionnels qui peinent déjà à payer les salaires, avant que l'Etat les rembourse dans le cadre du chômage partiel.



Sauf que certains se retrouvent en grande difficulté au niveau de la trésorerie, tout en ne sachant pas quand les versements seront effectués, nous sommes dans l'inconnu le plus total.