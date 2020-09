Delta jette l'éponge pour NDC... Air France persiste et signe !

quelques euros

Air France-KLM a travaillé avec Amadeus pour connecter ses services NDC à la plateforme Amadeus.



Les premières étapes de vente (shop, order, pay) ont déjà été intégrées et des agences pilotes pourront réserver via NDC en utilisant la plateforme Amadeus d’ici à la fin de l’année. L’intégration complète, incluant les fonctions d’après-vente, devrait être réalisée au cours du premier semestre 2021".

"les accords de private channel devraient être maintenus jusqu'à la fin 2021 pour les acteurs du voyage d'affaires, ce ne sera pas prêt avant"

"La stratégie d’Air France-KLM a toujours été d’accompagner le marché vers la nouvelle norme NDC, dont les bénéfices sont nombreux pour les clients et partenaires (offres personnalisées, tarification dynamique, offres combinées répondant plus précisément aux attentes des clients, etc).



Les contrats de Private Channel encouragent cette transition. La signature de cet accord de distribution avec Amadeus ne remet pas en cause cet accompagnement de la part d’Air France-KLM, et des accords de Private Channel pourront continuer à être proposés sur une base bilatérale. "

Autre continent autre stratégie...Outre-Atlantique, Air France ne dévie pas d'un iota de sa stratégie et poursuit ses investissements en matière de norme NDC.En effet la compagnie a annoncé un accord avec Amadeus. Toutefois, les agences de voyages pour accéder à ce contenu devrontet s'acquitter d'une surcharge de "" par segment.Si ce montant reste confidentiel, certaines sources évoquent une somme qui serait légèrement inférieure à 2 € par segment.Quid en attendant des accords de Private channel ? Ils devraient se poursuivre, tant que tout ne sera pas opérationnel.Amadeus précise qu'au cours des dernières années, "Pour un autre spécialiste de l'aérien le calendrier dévoilé apparaît comme optimiste :estime-t-il.Ce à quoi Air France répond :