Delta reprendra la ligne directe Paris - Los Angeles en mai

Delta Air Lines reprendra ses vols au départ de Paris (CDG) à destination de Los Angeles (LAX) l'été prochain, à compter du 9 mai 2023, rétablissant une liaison quotidienne sans escale entre la France et la côte ouest des Etats-Unis.



Cela portera le réseau de la compagnie aérienne à 11 vols quotidiens entre Paris-Charles de Gaulle et les États-Unis l'année prochaine.



"Combinées avec leur partenaire Air France, les deux compagnies aériennes exploiteront près de 300 vols hebdomadaires entre la France et les États-Unis en 2023. Tous les vols entre la France et les États-Unis sont également opérés en collaboration avec KLM et Virgin Atlantic" explique un communiqué de presse.



Delta opèrera des Airbus 330-900 entre Paris et Los Angeles.