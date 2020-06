"Demain… le Tourisme !" : le Groupe prospectif qui cartonne sur Facebook !

TourMaG.com - A quoi est dû ce succès ?



Josette Sicsic - Le succès de ce genre d’entreprise vient toujours de la curiosité que nous éprouvons pour le futur : le futur de nos vies personnelles, le futur de la science, le futur de l’humanité. Il s’agit d’un mécanisme anthropologique.



Tous les humains voudraient deviner ce que leur cachent leurs lendemains, qu’ils chantent ou qu’ils déchantent.



D’autre part, nous avons eu envie de toucher des professionnels de tous horizons qui ne sont pas forcément des experts et que l’on entend rarement alors que ceux-ci ont des choses à dire.



D’ailleurs, le groupe devient une sorte de plateforme de discussions qui n’existait pas dans ce secteur. Nous avons aussi annoncé clairement la couleur dès le départ : se mettre en veille pour réfléchir à l’avenir de notre (nos) métiers.



Pour cela, nous avons créé des commissions par branches de métiers et nous avons incité des modérateurs à suivre les sujets sur lesquels ils avaient une expertise.



Ceux-ci doivent animer, coordonner, trier et apporter in fine, des contributions et des suggestions au débat général. Cela représente une vigilance de tous les jours et nous les en remercions.



TourMaG.com - Après les grandes déclarations sur la « réinvention » du monde et du secteur touristique, on a cependant l’impression qu’on risque de reprendre les mêmes pour recommencer comme avant. Qu’en pensez-vous ?



Josette Sicsic - Je répète ce que j’ai toujours pensé : le futur n’est pas garanti, il avance, il stagne et parfois il recule.



Nous sommes dans une période très complexe, celle où le monde d’hier n’est pas mort et où celui de demain n’est peut-être pas encore possible car la crise économique ayant tout de suite pris la relève du sanitaire, elle impose ses impératifs qui ne sont pas forcément conformes au monde idéal que l’on souhaite construire.



Faire de la prospective est un exercice subtile surtout dans notre secteur car, on s’aperçoit très vite qu’il y a deux futurs, pour parodier le grand écrivain Fernando Pessoa qui disait « il y a deux vies, celle que l’on rêve et celle que l’on finit dans un cercueil » .



Je dirai qu’il y a deux futurs : un futur idéal, celui dont on rêve et qui ressemble grosso modo à celui d’avant-guerre, celui de Paul Morand et Blaise Cendrars, et il y a un futur que l’on construit sur la réalité présente.