Destinus : le projet qui veut mettre New York à 1h30 de Paris 🔑

TourMaG.com - Vous pensez qu’il y a un marché pour ces vols ?



Jean-Philippe Girault : Il y a un véritable attrait auprès du public, cela est certain. Nous travaillons avec des cabinets-conseils qui font des sondages et qui nous ont dit « il n'y a aucun doute sur la manière dont vous capturerez une fraction du marché. »



Il y avait avec les anciens vols supersoniques une difficulté, le décalage horaire. Dans le sens Paris - New York, c’est parfait. On arrive avant d’être parti, c’est très bien.



Mais quand on revient dans l’autre sens, c’est plus compliqué. Pour Concorde, c’était un souci. Les passagers disaient : « je préfère rester jusqu’au soir à New York et partir avec un vol classique pour arriver le lendemain matin en Europe. Cela me coûte moins cher et je suis mieux recalé. »



Ce que nous allons offrir est différent, car un vol de 01h30, cela change tout. On peut revenir le soir même en étant parti le matin !



TourMaG.com - Pour prendre un calendrier précis, vous prévoyez une certification en 2032 ?



Jean-Philippe Girault : Oui 2031 ou 2032.



TourMaG.com - Donc des vols commerciaux un peu plus tard ?



Jean-Philippe Girault : Oui nous prévoyons l’entrée en service pour 2035.



TourMaG.com - L’avion sera donc prêt en 2030. C’est demain !



Jean-Philippe Girault : Oui, absolument. Cependant nous aurons bien sûr besoin des investissements qui vont bien. Aujourd’hui, nous avons une bonne santé financière qui nous permet de fabriquer nos démonstrateurs et d’avancer. Nous n’avons pas encore le milliard nécessaire pour construire l’avion et pour cela nous déclencherons une levée de fonds.



TourMaG.com - Avez-vous des concurrents sur ce type de projet ? Aux États-Unis, j’imagine ?



Jean-Philippe Girault : Absolument. C’est un projet similaire : « Hermeus ». Ils sont un peu en avance avec un premier prototype pour faire des essais de roulage au sol et qui devrait commencer à voler cette année.



Nous avons la même feuille de route avec les mêmes objectifs. Une différence cependant, le projet aux Etats Unis est très soutenu par le DOD (U.S. Department of Defense) avec lequel a déjà été passé un contrat plafonné à 950 millions de dollars.