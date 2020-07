Dix lieux insolites à voir à travers... la Diagonale du vide !

le vrai voyageur ne sait pas où il va

arpente la planète depuis plus de 15 ans. En 2001, il part à vélo enregistrer les musiques du monde. Le voyage durera 18 mois et 25 000 km à travers l’Asie, l’Amérique du sud et l’Afrique.Stylos, appareils photos et enregistreurs deviennent ses compagnons de voyage et ses outils de travail, entre deux missions de conseil pour des acteurs de l’e-tourisme.Du Cap-Vert à l’Afrique du sud, il rédige et illustre une dizaine de guides pour un site qui veut devenir le Facebook du voyage. Un échec regrettable mais une expérience éclairante.Avaler les kilomètres sans prendre le temps de savourer le paysage lui donne envie de lenteur.Le récit de cette expérience, « La diagonale du vide, un voyage exotique en France » paraît en 2018.Il partage ses carnets de voyages sur son blog : www.lesvoyagesdemat.com. De l’Irlande au Botswana, de Cuba à l’Ouzbekistan, le globe trotter a écrit et photographié dans plus de 45 pays. Privilégiant les voyages sans moteur et les rencontres aux destinations, il croit en l’idée que «».