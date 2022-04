J'ai toujours été passionné par les véhicules. Par le passé j'ai eu jusqu'à 350 cars. Pendant la crise nous avons phosphoré pour trouver des opportunités, et nous nous sommes dit que la van life était dans l'air du temps,

Nous vendons surtout ces produits dans les réseaux de distribution, ce qui était impossible par le passé.



Cela ne se limite pas à la simple location de vans, puisque nous avons aussi des séjours packagés, avec des hébergements insolites, des autotours jusqu'en Norvège.



Il ne faut pas croire, mais ça bouge chez nous,

Je ne voulais pas parler pour annoncer des mauvaises nouvelles. Durant deux ans, il n'y avait rien de positif à dire, avec peu de perspectives. Notre quotidien était alors de réduire les charges.

Non, pas du tout, cela correspond à une opportunité.



La crise est intervenue 3 mois après le rachat, ce n'est pas ces 59 points de vente qui ont causé le plus de pertes, même s'il y en a eu.

Et justement, c'est sur la France que le groupe a investi durant la crise en créant MooveCamp. A l'origine du projet, Michel Salaün, Jean-Pierre Nadir et Franck Demortière, puis des autocaristes." se remémore le Breton.Au démarrage,Le chiffre d'affaires est pour le moment mineur, autour de 800 000 euros espérés en 2022. MooveCamp est un pari sur l'avenir, mais aussi une façon de faire venir dans les agences, une clientèle plus jeune et urbaine." se félicite Michel Salaün.Après deux ans de crise, le patron du groupe éponyme reprend enfin la parole, non pas pour fanfaronner, mais remettre l'église au milieu du village.Pour rappel, le groupe comptait 196 agences en 2019, contre 160 actuellement.Deux ans après, Salaün Holidays semble vouloir repartir de l'avant, et comme on dit en Bretagne (et aussi en Normandie) : bon vent !